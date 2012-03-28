〔美国体坛〕洛杉矶道奇队将以20亿美元天价售予古根汉棒球管理集团

英国经济：财政大臣哈蒙德希望贸易和投资成为今年推动经济增长的动力
路透伦敦2月28日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周二表示，他希望贸易和投资能在2017年推动英国经济增长方面发挥更大作用，此前公布的数据显示，继去年退欧公投后英国的消费者支出意外强劲。
路透洛杉矶3月27日电---洛杉矶道奇队及球队老板Frank McCourt周二宣布达成协议,将以20亿美元天价将该球队售予古根汉棒球管理集团(Guggenheim Baseball Management LLC);前篮球巨星"魔术"强生(Earvin "Magic" Johnson)为该集团合伙人. 道奇队及古根汉棒球在声明中指出,协议内容还包括,McCourt及特定买家计画成立合资企业,以1.5亿美元买下道奇队球场(Dodger Stadium)及查维斯山谷(Chavez Ravine)周边地产.这项协议或将协助道奇队免于陷入破产窘境. 而20亿美元售价则创下美国职棒大联盟球队交易的最高价格. 此前竞标价格落在12-16亿美元区间,道奇队未来的电视转播权估计最高达30亿美元,一般被视为该球队最有价值的资产.(完) --编译 龚芳;审校 侯向明
路透伦敦2月28日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周二表示，他希望贸易和投资能在2017年推动英国经济增长方面发挥更大作用，此前公布的数据显示，继去年退欧公投后英国的消费者支出意外强劲。
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
路透东京2月28日 - 美国谘询公司埃森哲(Accenture)周二称，去年全球对金融科技风投企业的投资增长10%至232亿美元，得益于中国和日本投资者的巨大兴趣。