〔美国体坛〕洛杉矶道奇队将以20亿美元天价售予古根汉棒球管理集团

路透洛杉矶3月27日电---洛杉矶道奇队及球队老板Frank McCourt周二宣布达成协议,将以20亿美元天价将该球队售予古根汉棒球管理集团(Guggenheim Baseball Management LLC);前篮球巨星"魔术"强生(Earvin "Magic" Johnson)为该集团合伙人. 道奇队及古根汉棒球在声明中指出,协议内容还包括,McCourt及特定买家计画成立合资企业,以1.5亿美元买下道奇队球场(Dodger Stadium)及查维斯山谷(Chavez Ravine)周边地产.这项协议或将协助道奇队免于陷入破产窘境. 而20亿美元售价则创下美国职棒大联盟球队交易的最高价格. 此前竞标价格落在12-16亿美元区间,道奇队未来的电视转播权估计最高达30亿美元,一般被视为该球队最有价值的资产.(完) --编译 龚芳;审校 侯向明