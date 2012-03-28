〔俄罗斯金融〕俄罗斯计画透过发行欧洲债券筹集70亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透莫斯科3月27日电---知情消息人士周二表示,俄罗斯将透过发行欧洲债券筹集70亿美元,为至少2000年以来最大规模的新兴市场主权债发行,且完整覆盖其2012年海外借贷计画.
由于强劲油价提振了对于俄罗斯财政表现的信心,其美元债务发行吸引了170亿美元投标,促使财政部略为收紧发债利率.
俄罗斯计画发行30亿美元30年债券,利率为较美国公债高出250-255个基点,在其2010年4月以来首次国际发债计画中设立新的指标长债.
消息人士称,俄罗斯亦将发行20亿美元10年期债券,较美债利率高出240-245个基点,另外20亿美元的五年期债券则较美债利率高230-235个基点.
五年券和10年券的新收益率目标较先前所设定的缩窄达5个基点.30年券则收窄10-15个基点,因投资人买兴强劲.
定价料在周三公布.(完)
--编译 王冠中; 审校 高琦
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。