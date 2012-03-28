〔俄罗斯金融〕俄罗斯计画透过发行欧洲债券筹集70亿美元

路透莫斯科3月27日电---知情消息人士周二表示,俄罗斯将透过发行欧洲债券筹集70亿美元,为至少2000年以来最大规模的新兴市场主权债发行,且完整覆盖其2012年海外借贷计画.

由于强劲油价提振了对于俄罗斯财政表现的信心,其美元债务发行吸引了170亿美元投标,促使财政部略为收紧发债利率.

俄罗斯计画发行30亿美元30年债券,利率为较美国公债高出250-255个基点,在其2010年4月以来首次国际发债计画中设立新的指标长债.

消息人士称,俄罗斯亦将发行20亿美元10年期债券,较美债利率高出240-245个基点,另外20亿美元的五年期债券则较美债利率高230-235个基点.

五年券和10年券的新收益率目标较先前所设定的缩窄达5个基点.30年券则收窄10-15个基点,因投资人买兴强劲.

定价料在周三公布.(完)