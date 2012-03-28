〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收升,台股高档震荡买卖力道交错

路透台北3月28日电---台币兑美元TWD=TP周三微幅收升1.4分,尽管台股盘初走高,鼓舞外资小幅汇入,惟台股涨势逐步拉回,进口商与外商银行的美元买盘也陆续出笼,场上买卖力道交错,令台币升幅受限.

汇银人士指出,今日亦见部份出口商因季底作帐需求进场抛汇,不过目前价位对出口商吸引力有限,整体交易量并未明显放大.在多空态势浑沌未明之下,亚币兑美元均陷入区间整理,台币亦欠缺明确方向.

"全球主要市场都在盘,台币要走出方向很难."一位本地银行交易人士称.

交易商并表示,目前台币上下方各有进出口商守候,压力沉重较难突破,且逢低也陆续会有银行间回补美元需求,预料台币短线仍难脱29.50-29.60元间.

台湾股市周三收盘微幅上涨0.11%,至8,038.07点;外资及陆资在台股买超29.99亿台币,为连续第二日买超,上交易日为买超69.23亿.[ID:nST0445808]

多数亚洲新兴货币周三下滑,受区域内企业季末对美元的需求打压.印度卢比INR=IN额外承压,因交易商对外资进一步流入更加悲观.[EMRG/SGCN]

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