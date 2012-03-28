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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 15:39 BJT

〔表格〕外资在韩国股市转为卖超729亿韩元

路透首尔3月28日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11再度转为卖超729亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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3月28日 -72.9 84.8 8.6

3月27日 344.6 -115.2 -211.6

3月26日 -45.1 -289.1 305.9

3月23日 48.1 4.2 103.7

3月22日 -49.9 -110.3 97.7

3月21日 -150.9 -218.0 341.7

3月20日 12.4 -33.5 176.4

3月19日 34.5 -63.3 83.0

3月16日 -1.7 -149.9 151.8

3月15日 169.0 -249.9 77.5

3月14日 535.9 41.3 -479.2

3月13日 120.5 82.6 -313.1

3月12日 -146.6 -115.5 286.3

3月 9日 16.6 -8.2 -102.4

3月 8日 -420.9 142.1 203.1

3月 7日 -370.8 128.6 350.5

-------------------------------------------------

本月以来 437.2 -1,103.2 1,335.5

-------------------------------------------------

今年以来 11,014.7 -3,486.5 -5,595.5

------------------------------------------------- (完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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