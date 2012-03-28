〔表格〕外资在韩国股市转为卖超729亿韩元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透首尔3月28日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11再度转为卖超729亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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3月28日 -72.9 84.8 8.6
3月27日 344.6 -115.2 -211.6
3月26日 -45.1 -289.1 305.9
3月23日 48.1 4.2 103.7
3月22日 -49.9 -110.3 97.7
3月21日 -150.9 -218.0 341.7
3月20日 12.4 -33.5 176.4
3月19日 34.5 -63.3 83.0
3月16日 -1.7 -149.9 151.8
3月15日 169.0 -249.9 77.5
3月14日 535.9 41.3 -479.2
3月13日 120.5 82.6 -313.1
3月12日 -146.6 -115.5 286.3
3月 9日 16.6 -8.2 -102.4
3月 8日 -420.9 142.1 203.1
3月 7日 -370.8 128.6 350.5
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本月以来 437.2 -1,103.2 1,335.5
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今年以来 11,014.7 -3,486.5 -5,595.5
------------------------------------------------- (完)
--编译 龚芳;审校 王冠中
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。