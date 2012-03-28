〔瑞士金融〕瑞士与德、美就海外秘密帐户的谈判接近达成协议--报导

标题新闻：希腊目标在3月欧元区财长下次会议前同国际金主达成初步协议－希腊财长
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路透苏黎世3月28日电---根据周三的报导,瑞士正接近与美国和德国就海外秘密帐户的谈判达成协议,包括向美国官方支付50亿瑞郎(55亿美元),就协助逃漏税的指控达成和解.
Tages-Anzeiger报纸援引未具名消息人士的报导称,在美国司法部将检察官调离这个打击瑞士银行业的工作后,瑞士与美国谈判的紧张气氛也随之缓解.
这使得又一家瑞士银行遭起诉的可能性降低,也显示美国将采取更为合作的方式来进行谈判.
Tages-Anzeiger报导援引消息人士称,在与美国进行的谈判中,有一项协议可能包括瑞士银行业支付50亿瑞郎的罚金.
德国商报(Handelsblatt)援引知情消息人士的报导称,在与德国关于预扣所得税的谈判中,瑞士在提高税率一事上已与德国官员妥协.
政府发言人Mario Tuor表示,瑞士已做出提议.而瑞士方面预期,不论结果成败,谈判会在本周结束前做成决议.(完)
--编译 王冠中;审校 龚芳
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PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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