〔新闻稿〕与鸿海结盟对夏普的评等没有立即影响--标准普尔

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(以下摘自标准普尔发布的新闻稿)
3月28日---标准普尔今日表示,日本夏普(6753.T)(BBB+/负面/A-2)和台湾鸿海(2317.TW)(A-/稳定/--)进行资本和业务结盟对于夏普的评等没有立即的影响.
这项结盟将可改善夏普的中期信用质量,然而,两家公司需要一段时间来执行合作事宜,而增加资本对夏普财务状况的改善程度,并不足以改变标普对其财务风险的评估.因此这项协盟对于夏普的评等并没有立即的影响.(完)
--编译 王冠中;审校 白云
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。