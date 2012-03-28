〔新闻稿〕与鸿海结盟对夏普的评等没有立即影响--标准普尔

3月28日---标准普尔今日表示,日本夏普(6753.T)(BBB+/负面/A-2)和台湾鸿海(2317.TW)(A-/稳定/--)进行资本和业务结盟对于夏普的评等没有立即的影响.

这项结盟将可改善夏普的中期信用质量,然而,两家公司需要一段时间来执行合作事宜,而增加资本对夏普财务状况的改善程度,并不足以改变标普对其财务风险的评估.因此这项协盟对于夏普的评等并没有立即的影响.(完)