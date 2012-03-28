更正:〔欧元区金融〕希腊银行2月存款额降至2006年10月以来最低--ECB数据

(更正:译文有误,内文最后一段改为"欧元区过去一年",非"欧元区去年")

路透法兰克福3月28日电---周三的欧洲央行(ECB)数据显示,企业及消费者2月继续快速提取在希腊银行的存款,凸显出希腊金融体系面临缺乏信任的问题.

2月希腊银行的民间存款减少2.7%,1月时已下滑将近3%,存款总额跌至1,701亿欧元,是2006年10月以来最低水平.

目前的存款水平比2009年12月峰值低出30%.

而葡萄牙以及其他陷入债务危机的国家的民间存款情况要好得多,葡萄牙及西班牙的2月民间存款较前月大致持平,爱尔兰下滑不到1%,意大利则增加逾1%.

除了葡萄牙,欧元区过去一年所有二线国家的银行存款额均持续下滑.(完)