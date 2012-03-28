〔新闻稿〕标准普尔:台湾鸿海与夏普结盟对评级无立即性影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(以下摘自标准普尔发布的新闻稿)
3月28日---标准普尔今日表示,台湾鸿海(2317.TW)(A-/稳定/--; cnAA)的债信评级,不会因鸿海与日本夏普(6753.T)(BBB+/负面/A-2)的策略结盟而有立即性影响.
我们预计,此项交易完成后,鸿海的杠杆情况仍与目前评级相符,因鸿海拥有大量现金,并具备强劲现金流量.
我们认为,这项策略联盟可帮助鸿海未来一至两年扩大LCD电视制造的客户基础,特别是大尺寸LCD电视.但我们并不预期这项策略联盟未来一至两年将大幅改变鸿海的"强健"企业风险状况,因LCD电视制造在鸿海业务项目所占份量仍有限.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。