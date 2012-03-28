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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 17:43 BJT

〔台湾债市〕101/1R期五年公债中,证券业卖超2.0亿台币

路透台北3月28日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1RA01101R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 9.50 8.00 +1.50

票券业 0.50 0.00 +0.50

证券业 8.00 10.00 -2.00 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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