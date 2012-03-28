〔台湾债市〕101/1R期五年公债中,证券业卖超2.0亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透台北3月28日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1RA01101R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 9.50 8.00 +1.50
票券业 0.50 0.00 +0.50
证券业 8.00 10.00 -2.00 (完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。