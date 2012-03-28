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债券 | 2012年 3月 28日 星期三 17:58 BJT

〔欧元区数据〕银行业2月减少对企业放贷,尽管有欧洲央行挹注资金

路透法兰克福3月28日电--欧洲央行周三发布的数据显示,银行业2月对欧元区企业的贷款减少,显示银行业最近几月从欧洲央行申购数以十亿欧元计的廉价资金并未真正放贷至企业.

2月针对非金融企业的贷款金额较1月减少30亿欧元,1月时仅增加10亿欧元.针对家庭的贷款则维持不变.(完)

--编译 李婷仪;审校 丁琦

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