〔欧元区数据〕银行业2月减少对企业放贷,尽管有欧洲央行挹注资金

英国经济：财政大臣哈蒙德希望贸易和投资成为今年推动经济增长的动力
路透伦敦2月28日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周二表示，他希望贸易和投资能在2017年推动英国经济增长方面发挥更大作用，此前公布的数据显示，继去年退欧公投后英国的消费者支出意外强劲。
路透法兰克福3月28日电--欧洲央行周三发布的数据显示,银行业2月对欧元区企业的贷款减少,显示银行业最近几月从欧洲央行申购数以十亿欧元计的廉价资金并未真正放贷至企业.
2月针对非金融企业的贷款金额较1月减少30亿欧元,1月时仅增加10亿欧元.针对家庭的贷款则维持不变.(完)
--编译 李婷仪;审校 丁琦
路透伦敦2月28日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周二表示，他希望贸易和投资能在2017年推动英国经济增长方面发挥更大作用，此前公布的数据显示，继去年退欧公投后英国的消费者支出意外强劲。
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路透东京2月28日 - 美国谘询公司埃森哲(Accenture)周二称，去年全球对金融科技风投企业的投资增长10%至232亿美元，得益于中国和日本投资者的巨大兴趣。