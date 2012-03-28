〔台湾财政〕财政健全小组将优先讨论课征资本利得税等六大议题

路透台北3月28日电---台湾财政健全小组周三选出资本利得税、管理国家债务等六项财政与税制改革议题,做为优先讨论议案,并预计在9月中先推出第一项改革案.

包括课征证券交易所得税在内的资本利得税,成为税制改革的首要优先议题.不过名列小组委员之一的金管会主委陈裕璋提醒,台湾股市散户比重偏高,若要讨论课征证所税,必须连同证券交易税一并调整.

"各国的证券交易所都在彼此竞争,要避免波动,影响投资人的信心."他说.

除了资本利得税、管理国家债务外,被列入优先讨论议案还包括检讨地方财政与对策、开发国有资产、综合所得税以及能源税/货物税等.

为了达成总统马英九重视分配正义,持续缩小贫富差距的当选承诺,财政部于日前成立"财政健全小组",并宣布最晚在9月中推出第一项改革案.[ID:nST0434878]

台湾在2001年民进党执政时期及2008年国民党执政时,均曾先后召开类似的财政税赋改革会议.不过会议达成的共识,例如课征资本利得税等,都因为种种考量而搁置延宕.

截至2012年2月底止,中央公债未偿还余额为4兆8,335亿台币,平均每人负担债务22.0万.(完)