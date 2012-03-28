〔欧洲金融〕欧元区考虑加速ESM出资进程,提早达到最大放贷能力

路透布鲁塞尔3月28日电---欧元区一高层官员表示,欧元区财长正在研究将欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)出资时间由四年缩短为三年的可能性,让这个欧元区永久纾困基金更早达到完整的放贷能力.