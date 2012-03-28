〔欧洲金融〕欧元区考虑加速ESM出资进程,提早达到最大放贷能力

英国经济：财政大臣哈蒙德希望贸易和投资成为今年推动经济增长的动力
路透伦敦2月28日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周二表示，他希望贸易和投资能在2017年推动英国经济增长方面发挥更大作用，此前公布的数据显示，继去年退欧公投后英国的消费者支出意外强劲。
路透布鲁塞尔3月28日电---欧元区一高层官员表示,欧元区财长正在研究将欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)出资时间由四年缩短为三年的可能性,让这个欧元区永久纾困基金更早达到完整的放贷能力.
欧元区财长将于周五的哥本哈根非正式会议上讨论提高临时与永久纾困基金整体放贷能力的议题.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
路透伦敦2月28日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周二表示，他希望贸易和投资能在2017年推动英国经济增长方面发挥更大作用，此前公布的数据显示，继去年退欧公投后英国的消费者支出意外强劲。
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
路透东京2月28日 - 美国谘询公司埃森哲(Accenture)周二称，去年全球对金融科技风投企业的投资增长10%至232亿美元，得益于中国和日本投资者的巨大兴趣。