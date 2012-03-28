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债券 | 2012年 3月 28日 星期三 18:20 BJT

〔欧洲金融〕欧元区考虑加速ESM出资进程,提早达到最大放贷能力

路透布鲁塞尔3月28日电---欧元区一高层官员表示,欧元区财长正在研究将欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)出资时间由四年缩短为三年的可能性,让这个欧元区永久纾困基金更早达到完整的放贷能力.

欧元区财长将于周五的哥本哈根非正式会议上讨论提高临时与永久纾困基金整体放贷能力的议题.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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