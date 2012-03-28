〔东南亚股市〕多数市场下跌,等待美国数据给予进一步指引

路透曼谷3月28日电---东南亚股市周三多数小幅下跌,交投温和,在市场因美国联邦储备理事会(FED)进一步刺激措施的希望而大涨后,投资人希望从美国经济数据中寻找更多的指引.

在今日稍后美国2月耐久财(耐用品)数据公布前,投资人仍对买进亚洲较高风险资产保持审慎.而FED主席贝南克周二的谈话则引发投资人押注美国将祭出更多的货币刺激措施.

贝南克周二指出,现在宣称美国经济取得胜利还为时过早,他并警告勿因前景转佳而在制定政策上感到自满.[ID:nST0445436]

"市场在大涨后进行整固,"曼谷券商Thanachart Securities的投资顾问服务主管Pichai Lertsupongkij说."美国数据会提供更多的线索,这是目前的关键所在."

泰国股市.SETI自近16年高点小跌0.4%,马来西亚股市.KLSE跌0.3%,菲律宾股市.PSI跌0.2%,新加坡股市.FTSTI则跌0.1%.

印尼股市.JKSE逆势上扬,涨0.3%至八个月新高,越南股市.VNI则涨0.1%.

0935GMT,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股市指数.MIAPJ0000PUS下跌0.3%.

外资持续流入,马来西亚、印尼和菲律宾市场周三分别有4,320万美元、4,630万美元和2,030万美元外资流入.

1018GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 3015.98 -2.93 -0.10 +13.97 2646.35

马来西亚 .KLSE 1583.75 -4.35 -0.27 +3.46 1530.73

泰国 .SETI 1204.01 -3.28 -0.27 +17.43 1025.32

印尼 .JKSE 4090.57 11.19 +0.27 +7.03 3821.99

菲律宾 .PSI 5067.66 -10.44 -0.21 +15.91 4371.96

越南 .VNI 446.32 0.40 +0.09 +26.96 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 王冠中;审校 高琦

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]