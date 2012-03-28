〔马来西亚期市〕棕榈油期货自一年高点回落,但中国需求提供支撑

路透新加坡3月28日电---马来西亚棕榈油期货周三下跌,在上日触及一年高点后,交易商了结获利,但中国粮食进口增加以及南美大豆作物受损的消息抑制了棕榈油跌势.

棕榈油今年以来上涨了9.4%,逼近3,500马币(林吉特)水准,但许多市场人士表示,其涨势投机的成分居多.

大宗商品交易商面临震荡的一周,市场焦点转向周五美国农业部季度库存报告和种植预估.

"市场人士观望周五的美国农业部报告.在此同时,中国的粮食需求相当强劲,"马来西亚一外资商品经纪商的交易员称.

指标6月棕榈油期价FCPOc3下跌0.2%,收在每吨3,473马币,周二曾触及逾一年高点3,497马币.

成交量为20,004口,仍低于25,000口的通常水准.(完)