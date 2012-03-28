《综述》美国2月耐久财订单增长不如预期,暗示第一季经济或乏力

标题新闻：希腊目标在3月欧元区财长下次会议前同国际金主达成初步协议－希腊财长
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* 美国2月耐久财订单增长2.2%
* 衡量未来投资的指标上升1.2%
路透华盛顿3月28日电---美国2月耐久财(耐用品)订单仅适度增长,支持了第一季经济增长可能黯淡迟滞的看法.
商务部周三公布的数据显示,2月耐久财订单成长2.2%,低于分析师预估,而且仅部分扳回1月大跌的跌幅.
对未来企业投资的衡量指标也不及预估.
"经济正慢慢改善,但明显是软弱乏力的复苏,并非大幅度的加速."Axiom Capital Management总裁Liam Dalton表示.
制造业一直是美国自2007-2009年衰退期复苏的重要支撑,近期就业增长的加速提振了市场希望,盼额外的收入将产生良性循环,带动更多支出.
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PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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