《综述》美国2月耐久财订单增长不如预期,暗示第一季经济或乏力

* 美国2月耐久财订单增长2.2%

* 衡量未来投资的指标上升1.2%

路透华盛顿3月28日电---美国2月耐久财(耐用品)订单仅适度增长,支持了第一季经济增长可能黯淡迟滞的看法.

商务部周三公布的数据显示,2月耐久财订单成长2.2%,低于分析师预估,而且仅部分扳回1月大跌的跌幅.

对未来企业投资的衡量指标也不及预估.

"经济正慢慢改善,但明显是软弱乏力的复苏,并非大幅度的加速."Axiom Capital Management总裁Liam Dalton表示.