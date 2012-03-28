《美国上市公司业绩公布日程表》--3月29日

标题新闻：希腊目标在3月欧元区财长下次会议前同国际金主达成初步协议－希腊财长
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汤森路透3月28日电---以下为标准普尔500企业中将于3月29日(周四)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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BMO Q4 2012 百思买(Best Buy) (BBY) 2.16 25 1.98
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
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--台湾....[TW/DIARYCN]
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PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
医院运营商TENET HEALTHCARE季度营收六年来首次下滑，业绩也不及预期。另外该公司公布的全年获利预估也低于预期。