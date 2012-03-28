〔美国新股〕Facebook中止次级市场交易,计画5月首次公开招股

路透旧金山3月28日电---一名熟知事况人士表示,社交网路营运商Facebook将自下周起中止次级市场的股票交易,因该公司准备在5月进行首次公开招股(IPO).

另一名知情人士表示,Facebook最近要求那些安排其私有股份交易的公司停止撮合,此举旨在降低估值的波动,以免让招股价的设定复杂化.

Facebook正计画从IPO筹集50亿美元,此笔交易料将使该公司估值达到1,000亿美元,创下矽谷史上最大的IPO案.

第一名消息人士提到,这起备受瞩目的IPO案能否在5月顺利成行,取决于美国证券交易委员会(SEC)宣布该公司招股有效性的时程.自从Facebook在2月初递出IPO的申请案后,已经三度修正其招股说明书.

一名Facebook发言人士不愿置评.

该公司先前曾表示,希望以FB的股号来进行交易,但尚未宣布将在哪个证交所挂牌.

撮合Facebook等未上市股票交易的SharesPost Financial周三宣布,周五之后将会停止撮合Facebook的股权交易,"藉以协助该公司能够有序转移至公开市场交易."

另一家安排私人持有股权交易的公司SecondMarket则不愿置评.彭博周三曾报导此一消息.(完)