〔欧元区金融〕银行业者以欧洲央行资金购买债券,但对企业放款减少

路透法兰克福/伦敦3月28日电---银行业者2月对欧元区企业的放款减少,在此同时,西班牙和意大利的银行则买入政府公债,显示欧洲央行挹注的大量资金尚未对广泛经济中衰弱的企业发挥帮助作用.

"我们必须了解,目前所有台面上的资金都无法换到危机的持久解决办法."欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼表示.

他的评论也是欧洲央行努力的一部分,该央行敦促由欧元区政府负起应对危机起因的责任、而非指望该央行援助.

的确,周三的路透调查中,大多数分析师都预计欧洲央行的下个举措将是将利率由当前1.0%的记录低位调高,尽管时间可能最早要到明年稍晚.

欧洲央行总裁德拉吉周一强调,三年的长期再融资操作(LTRO)旨在预防信贷短缺,而非支撑主权债市;欧洲央行副总裁周三也呼应此一观点.

"我们的LTRO是用来应对短期融资压力,而不是做其他事."欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在法兰克福表示.

"我们从来没想过要以此(LTRO)解决主权债危机."他并称."银行不会只因为有储备金,就决定要提供信贷."

周三稍早公布的货币供给数据显示,2月针对非金融企业的贷款金额较1月减少30亿欧元,1月时仅增加10亿欧元.针对家庭的贷款则维持不变.[ID:nST0446062]

银行业者去年底自欧洲央行第一次LTRO获得4,890亿欧元融资,从今年2月29日的第二次操作又获得5,300亿欧元.

相关图表请点选(link.reuters.com/zak35s)

**公债购买金额增加**

欧洲央行周三公布的其他数据显示,西班牙和意大利的银行业者2月政府公债净购买金额增加.

这将令许多欧元区政府振奋,认为显示银行业者正勤于"萨科齐交易"--法国总统萨科齐建议各国政府敦促银行将向欧洲央行融得的资金用于购买公债,此后市场开始采用这个说法.

新数据显示意大利银行业者对欧元区政府发行的证券持仓增加创记录的230亿欧元,总持仓达3,016亿欧元.

西班牙银行业者对欧元区政府发行的证券持仓也大增157亿欧元.虽然增幅低于1月创记录的230亿欧元,但主权债总持仓处于创记录的2,458亿欧元.

数据并未列出银行所持债券的发行国明细,但推测其均侧重各自国家的公债.

不过德意志银行执行长Josef Ackermann称,欧洲问题银行的资金问题仍挥之不去,紧急流动性挹注只为银行间拆借危机带来暂时缓解.这番话又使得欧元区的景象更加晦暗.

荷兰国际集团(ING)分析师Carsten Brzeski称,尽管欧洲央行进行了两次长期再融资操作,但欧元区仍未避免信贷短缺.

"说未来几个月我们较可能向经济供应新贷款和信贷,这目前是一厢情愿的想法."他说."由德国央行推动的有关实施退出策略的整个讨论显然还太早."(完)