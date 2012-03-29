〔表格〕日本2月零售销售较上年同期增长3.5%,预估为成长1.3%

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透东京3月29日电---日本政府周四公布的数据显示,2月零售销售较上年同期增长3.5%,市场预估中值为成长1.3%.
2月零售销售经季节调整后较上月增长2.0%.
以下为数据细节,部分前值经修正,括号中为分析师预估中值:
零售销售 2月 1月 12月
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与上年同期相较(%) +3.5 (+1.3) +1.8 +2.5
与上月相较(%) +2.0 +3.1 +0.7
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(完)
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--编译 程琳;审校 张若琪
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。