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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 08:02 BJT

〔表格〕日本2月零售销售较上年同期增长3.5%,预估为成长1.3%

路透东京3月29日电---日本政府周四公布的数据显示,2月零售销售较上年同期增长3.5%,市场预估中值为成长1.3%.

2月零售销售经季节调整后较上月增长2.0%.

以下为数据细节,部分前值经修正,括号中为分析师预估中值:

零售销售 2月 1月 12月

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与上年同期相较(%) +3.5 (+1.3) +1.8 +2.5

与上月相较(%) +2.0 +3.1 +0.7

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(完)

参看更多表格细节,可点选经济产业省网站,网址为(here)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 程琳;审校 张若琪

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