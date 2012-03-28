美国与加拿大经济指标预测--3月29日-4月5日****

美国热股：PRICELINE第四季营收增长17.4%，盘初急升逾5%
PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透3月29日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------3月26日当周-------------------------------
3月29日(四)
1230 美国企业获利 第四季 +2.6% +2.7%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 2月 -- +1.0%
(较前月) +0.4% +0.3%
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季终值 +3.0% +3.0%
GDP隐性平减指数 +0.9% +0.9%
最终销售 +1.1% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.2%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月24日当周 35.0 34.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5
续请失业金人数(万人) 3月17日当周 335 335.2
2000 加拿大预算(亿加元) 1月 -- 赤字3.5
3月30日(五)
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 +0.1% +0.4%
1230 美国个人所得 2月 +0.4% +0.3%
个人支出 +0.6% +0.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.9%
实质个人支出 -- 持平
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 63.0 64.0
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月 74.7 74.3
现况指数 84.5 84.2
预期指数 68.0 68
1430 美国ECRI一周领先指标 3月23日当周 -- 125.7
--------------------------------4月2日当周-----------------------------------
4月2日(一)
1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 51.8
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 53.5 52.4
物价分项指数 63.0 61.5
1400 美国建筑支出 2月 +0.7% -0.1%
4月3日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月31日当周 -- -0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月31日当周 -- +3.8%
1400 美国工厂订单 2月 +1.2% -1.0%
1400 美国耐久财(耐用品)订单 2月修正值 -- --
扣除运输的耐久财订单 -- --
扣除国防的耐久财订单 -- --
扣除飞机的非国防资本财订单 -- --
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月13日会议记录
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 3月 1,480 1,503
4月4日(三)
1100 美国抵押贷款指数 3月30日当周 -- --
再融资指数 -- --
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 3月 增加23 增加21.6
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 57.8 57.3
企业活动指数 60.0 62.6
4月5日(四)
1100 加拿大就业岗位变动(万个) 3月 -- 减少0.28
失业率 -- 7.4%
全职就业岗位(万个) -- 增加0.91
兼职就业岗位(万个) -- 减少1.20
就业参与率 -- 66.5%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 3月 -- 51,728
1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 -- -12.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月31日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 3月24日当周 -- --
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 66.0
(经季节调整) -- 66.5 (完)
--编译 戴素萍;审校 郑茵
PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
医院运营商TENET HEALTHCARE季度营收六年来首次下滑，业绩也不及预期。另外该公司公布的全年获利预估也低于预期。
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。