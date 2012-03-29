〔中美贸易〕中国买进6艘美国玉米船货,5月/6月交运--行业人士

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
* 民间进口商买进5月/6月太平洋西北部交运的玉米
* 进口价格低于中国南方的价格
路透3月28日电---行业消息人士周三表示,中国民间进口商已经买进6艘或约36万吨美国玉米,5月及6月从美国太平洋西北部交运,这是2月底以来首见销往中国的大规模船货.
消息人士表示,这批玉米是从多个卖方采购,成本加运费价格在每吨320美元区间低档,但他们不愿评论有哪些谷物公司涉入其中.
交易商指出,这些玉米将会送到中国南部,当地产出的价格明显高于进口价.
根据路透数据,进口至中国南方深圳的美国玉米含成本及运费的价格估计约为每吨326美元,而同一地方的国产玉米价格则为约每吨398美元.
依据中国关税配额制度进口的玉米收取1%的税赋,而政府以外的买家则另需收取13%的增值税,但民间进口商的进口价格仍低于南方的国内产出.
浏览中国国产及进口玉米价格价差图表,请点选:(link.reuters.com/reb47s)
中国玉米以往皆能自给自足,但近几年来已然成为一大进口国,因需求高过国内产出.
在过去两个9月至次年8月的营销年度中,中国进口美国玉米皆达到约100万吨.
根据美国农业部数据,截至3月中旬为止,中国在2011/12营销年度预定采购的玉米即已达380万吨.
本周采购过后,将使中国进口总量高于美国农业部最近一次预估的2011/12进口量400万吨.多个民间机构的预估均高于上述数字.
花旗集团分析师Terry Reilly表示,"我们已经开始考虑美国农业部对中国玉米进口至少低估100万吨的因素",因已预定大量船货,且预期未来数月还将进一步买进.
"对于民间及政府买家而言,中国南方的玉米进口均证明有利可图."他说道.
尽管玉米输中的传言甚嚣尘上,但芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期约Cc1周三仍下跌,因在美国政府周五公布种植计画及季度库存数据之前,交易商轧平仓位.
过去有关中国买进的传言往往会带动期货市场强劲上涨,但是多位交易商表示,周三的卖压抵消了中国买货的利多.
指标5月玉米合约CK2本周已下跌4%,周三收报每蒲式耳6.20-1/4美元,跌1.7%.(完)
--编译 张明钧;审校 张荻
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