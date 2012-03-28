《台湾报摘》--工商时报3月29日

* 头版头条:

--台湾财政部召开首次财政健全小组会议,财政部长刘忆如会后宣布,综合与会者意见后,检讨资本利得税列为税改首要议题.

* 其他:

--两岸货币清算协定逐步成型,中央银行下周一(4月2日)将赴立法院报告.据悉,央行已准备书面说明,希望透过大陆中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行为清算行,若此方案可行,台湾有望超越新加坡、伦敦,率先拿到成为人民币第二离岸中心的门票.

--两岸经济合作委员会第三次例会,4月中下旬将在台北召开,双方可望在本次会议上宣布首批两岸经贸团体互设名单.据了解,台湾已确定由外贸协会出线,大陆方面则是中国国际贸易促进委员会、海峡两岸经贸交流协会呼声最高.

--和硕(4938.TW)大股东华硕(2357.TW)证实,今年5月将启动释股,顺利的话,不排除在不干扰市场价格下,于年底前将手中持有24.5%和硕股份全数处分.推估华硕潜在释股利益将达28-38亿台币,折合每股获利贡献约3.7-5台币.

--金管会主委陈裕璋周三召开与央行的金融联系小组会议,由检查局报告近来启动联贷案专案金检的结果,发现部分大型企业的联贷案,主办行订价偏离公式,且无法解释,将要求银行改善,联贷到期时必须重新依公式订价.

--消息指出,拥有千亿身价的尹衍梁,有可能成为台湾高铁2633.TWO策略性投资人,悬宕多年的高铁财务问题,可望再现机会之窗.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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