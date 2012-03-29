〔日本热股〕夏普股价跳涨逾8%,因其向鸿海发股

路透东京3月29日电---日本夏普周四在热络交投中劲扬逾8%,之前该公司称其将向台湾鸿海精密(2317.TW)发行价值8.08亿美元的股票.

夏普股价涨8.3%报616日圆,为主板成交量最大个股.

向鸿海发行669亿日圆(8.08亿美元)股票后,鸿海将持有夏普11%左右的股权,成为这家LCD厂商的最大股东.鸿海是苹果(AAPL.O)部件的主要供应商.[ID:nSB1457188](完)