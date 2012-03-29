〔日本热股〕夏普股价跳涨逾8%,因其向鸿海发股

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透东京3月29日电---日本夏普周四在热络交投中劲扬逾8%,之前该公司称其将向台湾鸿海精密(2317.TW)发行价值8.08亿美元的股票.
夏普股价涨8.3%报616日圆,为主板成交量最大个股.
向鸿海发行669亿日圆(8.08亿美元)股票后,鸿海将持有夏普11%左右的股权,成为这家LCD厂商的最大股东.鸿海是苹果(AAPL.O)部件的主要供应商.[ID:nSB1457188](完)
--编译 李爽; 审校 张涛
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。