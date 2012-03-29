《台湾报摘》--经济日报3月29日

* 头版头条:

--台湾财政部公布财政健全小组票选未来半年优先改革的税改议题,资本利得(证券及土地交易所得)坐享免税的不公平现象,一面倒成为小组委员心中最该改革的榜首.

* 其他:

--鸿海(2317.TW)藉由与夏普(6753.T)结盟,取得金属氧化物半导体(IGZO)技术,打造十代厂,并为苹果(AAPL.O)iTV电视建立面板专线,倾全力为苹果提供从组装至零组件的"一条龙服务",台美日三强首度携手,力抗三星(005930.KS)韩流.

--鸿海集团旗下业鑫科技顾问公司已进驻竹北台元科技园区,展开面板人才招募作业.业者透露,奇美电(3481.TW)把后段系统组装业务切割出来,即将全数并入鸿海,随着整并动作接近尾声,奇美电未来在鸿海计划所扮演的角色引人关注.

--油电价格合理化方案近日拍板,根据最新规划方案,油价将先行调涨,并反应六成中油已吸收油价,汽柴油每公升约涨3.3元.电价调涨则有重大变革,住宅用电和工业用电涨幅差距拉大,一次涨足,多数民众涨幅在一成以下.

--台湾副总统当选人、前行政院长吴敦义即将前往中国海南出席博鳌亚洲论坛.知情人士表示,吴敦义确定于4月1日会晤中国国务院副总理李克强.届时,吴敦义将提出金融合作等两岸经贸议题,包括尽快签署两岸货币清算机制,以及建立证券监理合作平台等.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.