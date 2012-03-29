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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 08:16 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月29日-4月5日

路透3月29日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

3/29 意大利 中长期债券

3/29 1700 美国 七年期公债

3/29 0130 日本 两年期公债

3/30 英国 国库券

4/2 1530 美国 13及26周期国库券

4/2 法国 BTF债券

4/2 德国 40亿欧元 2012年10月10日到期的六个月期Bubill债券

4/3 1530 美国 52周及四周期国库券

4/3 英国 2022年到期公债,票息为4.00%

4/4 西班牙 政府公债

4/4 德国 40亿欧元 2017年2月24日到期的五年期Bobl债券,票息为0.75%

4/5 法国 OAT债券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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