《全球主要国家债券发行预告》--3月29日-4月5日

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透3月29日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
3/29 意大利 中长期债券
3/29 1700 美国 七年期公债
3/29 0130 日本 两年期公债
3/30 英国 国库券
4/2 1530 美国 13及26周期国库券
4/2 法国 BTF债券
4/2 德国 40亿欧元 2012年10月10日到期的六个月期Bubill债券
4/3 1530 美国 52周及四周期国库券
4/3 英国 2022年到期公债,票息为4.00%
4/4 西班牙 政府公债
4/4 德国 40亿欧元 2017年2月24日到期的五年期Bobl债券,票息为0.75%
4/5 法国 OAT债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 李爽
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