《新兴市场重要经济事件预告》--3月29日-4月5日

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月29日(四)
新德里--印度主办金砖国家峰会.
印度钦奈--世界银行行长佐利克会见印度内政部长齐丹巴南.
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议(1300).
布拉格--捷克央行召开货币政策会议.
金边--东南亚国家联盟(东盟)10+3金融和中央银行代表会议(AFDM+3),东盟央行总裁会议(ACGM)及东盟财长非正式会议.
基希讷乌--摩尔多瓦央行召开货币政策会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开货币政策理事会会议.
哥本哈根--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在欧洲金融智囊团(Eurofi)主办的高层金融服务会议上发表演讲,题为"促进银行和保险业的稳健发展,确保经济安全和融资"(0715).
蒙得维的亚--乌拉圭央行利率政策会议.
布达佩斯--匈牙利央行将公布通胀报告(0800)
巴西利亚--巴西央行公布季度通胀报告(1130)
3月30日(五)
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策会议记录.
哥本哈根--欧元集团会议.
哥本哈根--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)非正式会议(至3月31日).
金边--第16届东盟财长会议(AFMM).
印度班加罗尔--印度央行总裁苏巴拉奥在印度管理学院(IIM)第37届毕业生年会上发表讲话(1245).
圣地牙哥--智利央行将公布3月利率会议纪录(1230)
3月31日(六)
金边--高级经济官员会议(至4月1日).
4月1日(日)
金边--东盟10+3金融和中央银行代表会议(至4月2日).
印度加尔各答--印度央行副总裁Subir Gokarn在印度工商联合会(Assocham)举行的"合作促发展-西孟加拉邦呼吁"投资峰会上发表讲话(0530).
4月2日(一)
安卡拉--土耳其央行公布3月27日货币政策委员会会议记录.
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
4月3日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至4月4日).
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
喀土穆--第37届伊斯兰开发银行(IDB)理事会议(至4月4日).
4月4日(三)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).
奈洛比--肯亚央行将举行货币政策会议.
4月5日(四)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
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