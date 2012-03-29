〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

中国债市动态：期货涨势不改现券续显暖意，30年国债招标结果走低
路透上海2月17日 - 中国银行间债市周五现券稳中略显暖势，国债期货涨势不改。交易人士表示，期现货延续上日持续向好态势，但较之期货一度涨幅逾0.5%，现券收益率跌幅多在1-2个基点，因继TLF未续做之后，资金面仍稍显紧势，而政策面不确定性未消，机构对后市预期难脱谨慎。
路透台北3月29日电---台湾央行周四表示,开放三种天期存单申购.今日存单到期金额为95亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行273亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为135亿台币;累计超额准备为107亿台币,加计前期1%的超额准备为968亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透上海2月17日 - 中国银行间债市周五现券稳中略显暖势，国债期货涨势不改。交易人士表示，期现货延续上日持续向好态势，但较之期货一度涨幅逾0.5%，现券收益率跌幅多在1-2个基点，因继TLF未续做之后，资金面仍稍显紧势，而政策面不确定性未消，机构对后市预期难脱谨慎。
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。