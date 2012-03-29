〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

中国债市动态：期货涨势不改现券续显暖意，30年国债招标结果走低

路透上海2月17日 - 中国银行间债市周五现券稳中略显暖势，国债期货涨势不改。交易人士表示，期现货延续上日持续向好态势，但较之期货一度涨幅逾0.5%，现券收益率跌幅多在1-2个基点，因继TLF未续做之后，资金面仍稍显紧势，而政策面不确定性未消，机构对后市预期难脱谨慎。