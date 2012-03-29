〔全球农业〕阿根廷认为中国经济虽放缓但大豆需求仍强劲

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透布宜诺斯艾利斯3月28日电---阿根廷一官员周三表示,中国经济放缓将不会影响对饲料用阿根廷大豆的需求,因中国新兴中产阶级对牛肉的需求上升.
中国大量买进牲畜饲料,这与进口将随着中国经济成长减速而放缓的预测相违背.阿根廷是全球最大豆粕(用于动物饲料)出口商,且是第三大大豆供应国.
联合国表示豆粕和大豆的需求成长较预期为快,因中国新近对牛排的喜好要强于经济本身.
阿根廷农业部长Norberto Yauhar周三在联合国粮食及农业组织(FAO)举行的地区性会议上对记者表示,中国对阿根廷谷物的需求不变.
"未来几年,市场将持续由中国所推动,"他表示.
"我们和中国有很好的贸易系统,"Yauhar表示."他们将继续进口阿根廷大豆和衍生品."
阿根廷预期2011/12年度大豆收成为4,400万吨,此前12-1月的乾旱期令原先预期5,300万吨的希望破灭.
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货SK2本周稍早创下六个月高位,因担心南美乾旱问题将冲击供应且需求强劲.
联合国预期全球对粮食的需求将成长一倍,因到2050年全球人口将增至约90亿.全球正仰赖阿根廷来协助满足粮食需求.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。