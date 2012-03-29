〔日本个股〕东京电力决定向政府要求注资120亿美元--共同社

路透东京3月29日电---日本共同社报导称,东京电力(9501.T)周四正式决定向政府要求挹注1兆(万亿)日圆(120.6亿美元)的税收,使其可以继续经营下去.目前外界对日本核能政策的前途感到怀疑.

熟悉磋商情况的消息人士表示,日本政府初步料将取得东京电力多数股份,作为挹注资金的回报,且如果东京电力在公司改革上没有进展,政府有权将持股比例提高至三分之二.

日本经济产业大臣枝野幸男曾表示,他希望政府在东京电力管理问题上有很大的话语权,但双方就政府持股比重应有多高一直谈不拢.

这项注资要求为东京电力和政府支持的纾困机构最终达成企业改造计画铺平道路,这项计画很快将提交给枝野幸男.

东京电力发言人称,已经举行董事会会议,但无法证实已做出决定.(完)