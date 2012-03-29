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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 09:30 BJT

〔澳洲数据〕截至2月当季职位空缺微增0.7%,较上年同期减少4%

路透悉尼3月29日电---澳洲统计局(ABS)周四公布,截至2月的三个月期间,澳洲工作职位经季节调整增加0.7%至182,200份.

数据显示至2月的三个月期间职位空缺较上年同期减少4.0%.

2月止的三个月民间部门职位空缺经调整增加1%,至165,300份,但较上年同期减少3.9%.

公共部门职位空缺减少2.3%,至16,900份,较上年同期减少5.4%.

分析师对此项数据极为重视,因该数据已成为劳工需求及就业情势转折点的理想先行指标.(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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