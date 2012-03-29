〔澳洲数据〕截至2月当季职位空缺微增0.7%,较上年同期减少4%

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透悉尼3月29日电---澳洲统计局(ABS)周四公布,截至2月的三个月期间,澳洲工作职位经季节调整增加0.7%至182,200份.
数据显示至2月的三个月期间职位空缺较上年同期减少4.0%.
2月止的三个月民间部门职位空缺经调整增加1%,至165,300份,但较上年同期减少3.9%.
公共部门职位空缺减少2.3%,至16,900份,较上年同期减少5.4%.
分析师对此项数据极为重视,因该数据已成为劳工需求及就业情势转折点的理想先行指标.(完)
--编译 张若琪;审校 艾茂林
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