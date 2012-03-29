(重发)〔台股业绩〕广达2011年全年净利较上年成长26%,优市场预期

欧洲已公布经济指标--2017/2/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(重发以跟上红条)
路透台北3月29日电---全球最大笔记型电脑代工厂--广达(2382.TW)周四公布,2011年全年合并税后净利为235亿台币,较上年成长26%;第四季单季净利则为69.8亿台币,优于市场预估.
路透据广达公告的2011年全年财务数字计算,第四季净利较上季的54.45亿成长28.2%,较2010年第四季的23.3亿则是成长逾一倍.
据汤森路透I/B/E/S,15位分析师原先预估广达第四季获利54.9亿.对于2011年全年22位分析师平均预估为净利218.9亿.
广达股价周四收升0.7%,至72.3台币;加权股价指数.TWII则大跌2.06%.(完)
参看广达相关新闻,请点选[2382.TW-CMN]
--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴/乔艳红
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。