(重发)〔台股业绩〕广达2011年全年净利较上年成长26%,优市场预期

(重发以跟上红条)

路透台北3月29日电---全球最大笔记型电脑代工厂--广达(2382.TW)周四公布,2011年全年合并税后净利为235亿台币,较上年成长26%;第四季单季净利则为69.8亿台币,优于市场预估.

路透据广达公告的2011年全年财务数字计算,第四季净利较上季的54.45亿成长28.2%,较2010年第四季的23.3亿则是成长逾一倍.

据汤森路透I/B/E/S,15位分析师原先预估广达第四季获利54.9亿.对于2011年全年22位分析师平均预估为净利218.9亿.

广达股价周四收升0.7%,至72.3台币;加权股价指数.TWII则大跌2.06%.(完)

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