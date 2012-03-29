韩国已公布经济指标--2012/3/29

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4%-p +0.8%-@-r 3月29日 +0.8%
消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +3.1% +3.4% 4月1日 +3.1%
工业生产(m/m) 1月 +3.3%-@ -0.9%-@ 3月29日 +0.4%
失业率 2月 3.7%-@ 3.2%-@ 4月11日 --
贸易收支(亿美元) 2月 顺差15-r 逆差20-r 4月1日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 李春喜
经济指标预测或公布日程
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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
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