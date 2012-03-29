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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 09:30 BJT

韩国已公布经济指标--2012/3/29

经济指标 　 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值

(GMT时间)

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国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4%-p +0.8%-@-r 3月29日 +0.8%

消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +3.1% +3.4% 4月1日 +3.1%

工业生产(m/m) 1月 +3.3%-@ -0.9%-@ 3月29日 +0.4%

失业率 2月 3.7%-@ 3.2%-@ 4月11日 --

贸易收支(亿美元) 2月 顺差15-r 逆差20-r 4月1日 --

注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看韩国经济数据相关资料,可点选ECONKR

--整理 李春喜

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

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