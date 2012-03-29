〔日本财政〕通过430亿美元临时预算案,支应新财年第一周支出需求

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透东京3月29日电---日本政府周四批准了一项430亿美元的临时预算计划,用于4月1日起财年第一周的需求,因年度预算案未能及时通过.这彰显出日本议会内部分歧让立法困难重重.
这是日本14年来首份临时预算案,年度预算案无法赶在4月1日新财年开始前获得通过,也给政府上调消费税计划的立法前景蒙上阴影.
这份临时预算案旨在应对4月6日前的最低行政支出需求.年度预算案将从4月6日起生效.
众议院在预算问题上可以绕过参议院做出决定,因此哪怕反对党控制的参议院继续反对,年度预算案也可以实施.
参议院拖延时间,尚未投票表决年度预算,但无论如何该预算案将从4月6日起执行.
首相野田佳彦的内阁计划周五批准上调消费税率至10%的计划,并提交议会.但野田尚未争取到反对党支持.(完)
--编译 程琳;审校 龚芳
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
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