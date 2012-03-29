〔台湾股市〕盘中跌幅扩大逾2%,资本利得税成空方掼压题材

路透台北3月29日电---台湾股市周四盘中跌幅扩大逾2%,表现逊于区域股市.因适逢新加坡摩根台指期货结算,空方以政府打算开征资本利得税为由,趁机掼压指数.

本地时间10:15,加权股价指数.TWII大跌195.29点或2.43%,报7,842.93点.上日该指数收高0.11%.

台币兑美元TWD=TP涨0.002台币至29.568.

财政健全小组昨日选出资本利得税、管理国家债务等六项财政与税制改革议题,做为优先讨论议案,并预计在9月中先推出第一项改革案.[ID:nST0446078]

台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超29.99亿台币,为连续第二日买超,上交易日为买超69.23亿.[ID:nST0445808](完)