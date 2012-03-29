〔台湾股市〕盘中跌幅扩大逾2%,资本利得税成空方掼压题材

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透台北3月29日电---台湾股市周四盘中跌幅扩大逾2%,表现逊于区域股市.因适逢新加坡摩根台指期货结算,空方以政府打算开征资本利得税为由,趁机掼压指数.
本地时间10:15,加权股价指数.TWII大跌195.29点或2.43%,报7,842.93点.上日该指数收高0.11%.
台币兑美元TWD=TP涨0.002台币至29.568.
财政健全小组昨日选出资本利得税、管理国家债务等六项财政与税制改革议题,做为优先讨论议案,并预计在9月中先推出第一项改革案.[ID:nST0446078]
台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超29.99亿台币,为连续第二日买超,上交易日为买超69.23亿.[ID:nST0445808](完)
--记者 董永年;审校 乔艳红
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。