《热点透视》北海外泄事件实际损失,与道达尔市值蒸发规模不成比例

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison; 编译 蔡美珍

路透伦敦3月28日电---BP(BP.L)墨西哥湾深海漏油事件才刚过两年,现在法国石油巨擘道达尔(Total)(TOTF.PA)也面临一场海底紧急事件.道达尔3月27日表示,苏格兰外海一处平台天然气外泄,可能要花费长达六个月时间才能阻断.这让许多投资人背脊发凉,他们曾经目睹,随着漏油事件逐步恶化成巨大灾难,BP市值随之腰斩.

不过,道达尔股价从天然气外泄事件以来的跌势仍然显得过度.到3月28日中午时,道达尔股价已在三天内下跌7%以上,市值蒸发约70亿欧元.光是产量损失的成本似乎无法构成合理解释.道达尔拥有出事油田Elgin的46%权益,公司表示,所占有的平台产量相当于每日6万桶.

发生外泄事件的油井是油田里的其中一座,而且已经进入弃置程序.根据上周英国隔日交割天然气价格计算,即使整个油田关闭六个月,产量损失应该只会让道达尔折损约3.80亿欧元,大约是去年净利的3%.

即使加上处理外泄及清理支出,似乎也无法让数字合理化.Elgin油藏位于海床之下深处,开采难度极高.但比起BP出事的Macondo油井,位置所在的海平面以下深度也相对浅了很多,如果情况变成需要进行封堵时,对道达尔也比较没那么棘手.

过去两年BP耗资超过140亿美元,清理Macondo外泄的近500万桶石油.Elgin外泄天然气的污染程度应该会远低于原油.苏格兰经济高度依赖北海油气,当地相关当局已经表示,这次事件对环境的影响应该很低.至少目前为止,人员伤亡数字也比BP事件少.BP事件造成11名工人丧生,但道达尔事件目前并无任何伤亡.

道达尔与官方的关系也必须考量进来.现在任何政府对意外事件的容忍度可能都低于以往.但也愈来愈多人体认到,为了满足日益增加的能源需求,开采深海及其他偏远地点油藏,将是不可或缺的.这类开采永远不可能零风险.

经过BP的Macondo漏油事件后,大家或许会以为市场应该已经体认到这点,并且在意外发生之前,就相应对股价打折.(完)