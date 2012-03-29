〔新债招标〕台湾土银七年期次顺债以1.55%定价,远高于预期

路透台北3月29日电---台湾主要公股银行--土地银行周四公布,七年期次顺位金融债以1.55%定价,远高于市场预期的1.45-1.50%.在近期公司债、金融债利率愈标愈低的趋势中,显得相当突兀.

两位承销商指出,会标高纯属"擦枪走火",因许多客户认为得标利率可能偏低而没去投标,且土银也没有因为利率偏高而喊停,才会导致这样的结果.

"这利率真的无敌甜耶,客户标到赚到."一承销人员说.

但也因为土银"佛心来着"的动作,一证券商承销主管认为,这可能会对后续要询价或标售的次顺位金融债产生影响.但应不会扭转近期公司债、金融债标售偏多的气氛.

"最近玉山银行的次顺债以1.60-1.65%询价,土银这样一搞,客户可能很难接受."他说.

在土银次顺债标售前,包括民营的上海商银、台北富邦银行次顺债均以1.48%定价,市场认为,由政府直接掌控的土银次顺债利率不应高于此一水准.

本次土银次顺债共标出21亿台币,低于原计画的25亿台币.

土银在中华信评的评等为"twAA". (完)