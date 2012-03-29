〔台湾债市〕RP利率持稳,季底效应发酵令投信资金分配不均

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透台北3月29日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持稳,季底作帐紧缩因素发酵,赎回压力大增令投信资金分配不均的情形持续扩大,需多花点时间才能找到新钱.但料应只是短期效应.
交易商表示,由于对RP利率具指标意义的一周拆款上日竟跳升至0.85%的今年来高位,令市场紧张情绪升高,将审慎观察央行是否持续加大动作吸收市场游资,目前RP利率暂无变化.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.
根据拆款中心资料PIBC显示,本地时间11:41时,2-7天拆款利率落在0.42-0.75%,上日报0.395-0.85%.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
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