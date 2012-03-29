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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 11:50 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,季底效应发酵令投信资金分配不均

路透台北3月29日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持稳,季底作帐紧缩因素发酵,赎回压力大增令投信资金分配不均的情形持续扩大,需多花点时间才能找到新钱.但料应只是短期效应.

交易商表示,由于对RP利率具指标意义的一周拆款上日竟跳升至0.85%的今年来高位,令市场紧张情绪升高,将审慎观察央行是否持续加大动作吸收市场游资,目前RP利率暂无变化.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.

根据拆款中心资料PIBC显示,本地时间11:41时,2-7天拆款利率落在0.42-0.75%,上日报0.395-0.85%.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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