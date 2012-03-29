〔新闻稿〕惠誉:夏普与鸿海的协议属正面发展,但对前者评级没有影响

首尔/新加坡3月28日电---信用评等机构惠誉表示,夏普(BBB-,负向)提议出售股份给台湾鸿海集团,对夏普的信用评等有利.但这些利益抵销夏普面临的信贷风险的程度,尚不足以让惠誉修正其负向评等展望.(完)