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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 11:59 BJT

〔新闻稿〕惠誉:夏普与鸿海的协议属正面发展,但对前者评级没有影响

(以下摘译自惠誉发布的新闻稿)

首尔/新加坡3月28日电---信用评等机构惠誉表示,夏普(BBB-,负向)提议出售股份给台湾鸿海集团,对夏普的信用评等有利.但这些利益抵销夏普面临的信贷风险的程度,尚不足以让惠誉修正其负向评等展望.(完)

--编译 张明钧;审校 沈以文

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