〔新闻稿〕惠誉:夏普与鸿海的协议属正面发展,但对前者评级没有影响

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
(以下摘译自惠誉发布的新闻稿)
首尔/新加坡3月28日电---信用评等机构惠誉表示,夏普(BBB-,负向)提议出售股份给台湾鸿海集团,对夏普的信用评等有利.但这些利益抵销夏普面临的信贷风险的程度,尚不足以让惠誉修正其负向评等展望.(完)
--编译 张明钧;审校 沈以文
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。