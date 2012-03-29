《全球主要央行动态》--3月29日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月22日-29日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克指出,现在宣称美国经济取得胜利还为时过早,他并警告勿因前景转佳而在制定政策上感到自满.贝南克称,美国尚未来到可完全自信认为料能顺利实现充分复苏的地步.被问及美联储是否考虑进一步的行动以刺激增长时,贝南克表示联储不会排除任何选项.然而他并未暗示即将推出另一轮购债计画.[ID:nST0445436]

贝南克并为该央行的极低利率政策辩护,称美国经济需要加快增长,来进一步降低失业率.贝南克明确表示,在积极应对经济深度衰退后,联储不急于逆转政策立场.[ID:nSB1455338]

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔赞同需要加快经济增长以促进就业,不过他明确表示反对进一步放宽货币政策.波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称,如果经济增速放缓程度超过预期,美联储应进一步放松政策.[ID:nST0445436]

费城联邦储备银行总裁普洛瑟称,全世界央行都不应当无限制购买资产,因这违背了货币和财政政策制订互不干扰的传统,并可能让政府用通胀方式减轻债务.他并称,相比今年形成的通胀风险,更担心未来几年的通胀风险.[ID:nSB1455400]

亚特兰大联储总裁洛克哈特称,尽管就业市场和消费疲弱仍为前景带来风险,但美国经济成长力道看似正在增强,基础通胀状况良好.他表示不排除将推出更多刺激政策,但在作出决定前将看经济如何发展.[ID:nSB1452324]

圣路易斯联储总裁布拉德表示,美联储应审慎对待"过度承诺"超级宽松货币政策,这一政策近几年对经济起到良好的辅助作用,但未来可能会带来危害[ID:nSB1451100].布拉德表示,美联储在决定何时上调利率时考虑的主要因素是通胀前景,美联储必须小心,不要把货币政策只与失业率绑在一起.[ID:nSB1450828]

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉希望纾缓德国对该央行规模达1万亿(兆)欧元的资金操作可能引发通胀的担忧,称货币市场自该举措以来的改善并未对物价稳定带来风险.不过他指出,欧洲央行时刻警惕中期价格稳定面临的威胁.[ID:nSB1455350]

此外,他反对任何有关希腊退出欧元区的提议,因此举不会解决该国的危机,反而将导致其通胀加剧并出现不稳定局面.德拉吉还表示,他反对创立欧元区共同债券的构想,因为这可能与欧洲纳税人的利益背道而驰.[ID:nSB1450412]

欧洲央行管委会成员马库赫表示,欧元区形势依然脆弱,谈论转折点还为时尚早.他认为货币政策的制定仍宽松,且利于经济成长,并预计短期内并不会就货币政策的制定展开讨论;如果状况未有改变,预计也不会推出第三轮三年期长期再融资操作(LTRO).[ID:nSB1457390]

欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫称,欧洲央行没有在考虑又一轮的三年期长期再融资操作(LTRO),且目前没有详细讨论退出策略.他表示,正密切关注通胀,但通胀预期目前受控.[ID:nSB8527904]

央行执委普雷特指出,目前油价和能源价格上涨推高通胀,但不存在普遍的物价压力问题,2013年通胀将再度回落.[ID:nSB1452772]

央行前任总裁特里谢表示,全球金融系统尚未完全脱离持续数年的危机.[ID:nSB1452568]

**英国**

英国央行总裁金恩表示,英国要恢复危机前的经济增长率,还有很长的路要走,因银行业仍在缩减资产负债表.[ID:nSB1458154]

英国央行货币政策委员会(MPC)会议记录显示,央行官员在3月维持货币政策不变的同时,表现出对油价及未来薪资通胀的更多担忧.[ID:nSB1445758]

**日本**

日本央行总裁白川方明表示,日本央行已准备向市场挹注大量流动性,但单靠其提供流动性无法提振日本经济.白川方明还对日本央行过度扩大购买政府公债规模的弊端提出警告,称若此类举措被市场解读为债务货币化,就可能引发长期利率上升并损及日本经济.[ID:nSB1456470]

央行副总裁西村清彦针对采取更大胆措施刺激经济提出警告,称日本不应该效仿美国采取"扭转操作"的政策,因这可能造成市场不稳,并推升中长期债券收益率.[ID:nST0445636]

央行审议委员宫尾龙藏表示,日本经济的表现大致符合该央行的预测,但对欧洲经济、中国增长放缓和油价存在担忧.[ID:nSB1459118]

央行审议委员森本宜久表示,日央行将追求强力的货币宽松,直至可以预见通胀为1%;需要货币刺激及提振日本成长潜力的举措来终结通缩.[ID:nST0443452]

**澳洲**

澳洲央行公布的金融稳定报告称,澳洲银行体系仍属相对强劲,而大型国内银行持续公布强劲获利,贷款损失偏低.[ID:nST0445466]

澳洲央行助理总裁德贝尔称,资本流动构成的改变可能已经影响到澳元汇率,但具体影响难以判断.他表示相对于贸易条件,澳元汇率适中.他还称,并未看到融资普遍受限制的迹象,只有商业地产领域除外.[ID:nSB1455434]

**台湾**

台湾央行周四宣布利率维持不变,符合市场预期.分析师认为,由于台湾有意调涨油、电价格,令央行密切关注通膨走势,央行下半年或有机会重新踏出升息步伐.[ID:nSB1449568]

两位了解情况的消息人士周二透露,台湾央行对大陆提出两岸货币清算机制的初步规画中,希望两岸各指定一家银行为货币清算行,由大陆银行的台湾分行作为人民币清算行,一家台湾本地银行的大陆分行作为台币清算行.[ID:nST0445062]

**瑞士**

瑞士央行理事丹亭称,该行坚持瑞郎汇率限制,并表示若有此需要,决策者时刻准备针对通缩风险采取进一步举措.[ID:nSB1450460](完)