〔台湾央行〕共发行182亿台币存单,发行余额增加87亿

路透台北3月29日电---台湾央行周四公布,今日共发行182亿台币存单,相较存单到期金额95亿,存单发行余额增加87亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期159亿台币,利率为0.87%;91天期12亿台币,利率为0.93%;182天期11亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行273亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为7兆212.2亿台币,续创历史新高位.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周三当日超额准备为105亿台币,累计超额准备为56亿台币,加计前期1%的超额准备为917亿台币.(完)