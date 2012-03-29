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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 13:56 BJT

〔台湾股市〕收盘大跌165.41点或2.06%,单日百分比跌幅创逾三个月最大

路透台北3月29日电---台湾股市周四收跌2.06%,单日百分比跌幅为逾三个月来最大,在台湾财政健全小组决定今年稍晚讨论资本利得税议案之后,股市大跌.[ID:nST0446078]

加权股价指数.TWII跌165.41点至7,872.66,开盘下跌0.5%.台股今日录得自12月19日以来最大单日百分比跌幅.

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