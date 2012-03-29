〔中港个股〕中国国航称未取消或削减空客订单,今年将增加运力--董事长(更新版)

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* 未取消空客订单

* 今年国内及国际航线运量分别增长8%及12%

* 欧盟碳税估一年增公司2-3亿人民币成本

路透香港/台北3月29日电---面对愈演愈烈的欧盟碳税议题,中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周四批评该政策没有减碳效果,但目前没有取消或削减空中客车EAD.PA飞机订单的考量.

公司董事长王昌顺在香港的业绩记者会上并表示,计划将今年国内和国际航线运量分别增长8%和12%.

该公司副总裁赵晓航于台北的另一场活动中表示,欧盟扩大适用"排放权交易体系"(ETS),目的应该是为了减碳.但对航空业者课征碳税,无法达到减碳的目的.

"(征碳税)不可能形成有效的社会行动(减碳)...只会增加航空公司和社会大众的负担."赵晓航说.

他指出,单就国航而言,一年因支付欧盟碳税成本将多出约2-3亿人民币,而中国境内的航空公司加总起来,一年约要付出一亿多美元,且可能继续增加.他称航空公司不可能无限的承担这个成本,最终仍需转嫁到消费者身上,受害的仍是社会大众.

他并表示,减排应从发动机的效率等改善做起,而非针对航空公司课税.因旅游及出国的需求仍在,"飞机还是要飞".

国航称,目前共有51架空客订单,包括30架A320/310和21架A330,预计在2014年前陆续交付.

截至2011年底,国航共拥有432架飞机,平均机龄6.77年.

国航此前公布去年净利按年下降41%,至70.82亿元人民币.考虑到欧美经济增长乏力、中国经济结构调整及主业成本高企等内外制约因素,公司今年将面临更大的挑战和压力.[ID:nSB1458502]

国航H股周四午后报5.17港元,涨1.17%.(完)

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