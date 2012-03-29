〔台湾债市〕101/1R殖利率微收高,未受股市大跌激励

路透台北3月29日电---台湾五年增额券101/1R发行前交易殖利率周四微幅收高,未受到股市大跌的利多激励.市场整日在资金偏多与通膨担忧的多空题材间摆荡.

交易商认为,今日台股重挫,消息指向政府将讨论资本利得税议案,也有部分原因归咎于油电价即将调整.由于与基本面没有直接关联,预料短线再大跌的空间有限.在此情形下,台债还是回归于筹码集中与通膨担忧相互拔河的状态,预料明日五年券101/1R发行前交易殖利率仍会在0.98-1.00%间摆荡.

"10年券101/5筹码太集中,为多方提供稳固屏障,但大家也不敢追多,因为担心通膨."一证券商交易主管称.

台股今日收跌2.06%,单日百分比跌幅为逾三个月来最大,在台湾财政健全小组决定今年稍晚讨论资本利得税议案之后,股市大跌.[ID:nST0446078]

美国公债价格周三下跌,此前公债标售需求疲弱,缩减了公债基于美联储主席贝南克对美国将保持低利率承诺带来的升幅.指标10年期公债US10YT=RR跌5/32,收益率(殖利率)从周二尾盘的2.18%升至2.20%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1RA01101R=TWO +0.37 0.9958 0.9892-0.9960 251.0

10 101/5A01105=TWO +0.06 1.2710 1.2680-1.2745 43.0

交易商表示,最近油电价调整的消息被炒得沸沸汤汤,令通膨隐忧如影随行.再加上中国即将在4月9日公布3月居民消费价格指数(CPI),在当地农产品价格又出现大涨情形下,届时通膨压力料将成为市场关注的焦点,对债市会产生不利影响.

"大家不敢追多,就是担心通膨议题会被炒作."一证券商交易主管说.

做多不易,放空也难讨到便宜.交易商指出,由于10年券101/5的筹码集中度高,殖利率持稳在1.26-1.28%的结果,让想放空101/1R的交易商找不到着力点,只好在狭幅区间内当冲求生存.

"虽然第二季债市通常偏空,但现在的状况让人不敢轻易放空."他说.

他们认为,在央行货币政策尚未调整前,公债现货将难见明确走势,交易商仍将以区间操作度过此一尴尬期.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2710

5 101/1 A01101=TWO 0.9910

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)