《路透峰会》韩国现代制铁预计钢市可望在今年下半年复苏

路透首尔3月29日电---韩国现代制铁(004020.KS)公司高层表示,钢市可望在今年下半年复苏,尽管持续有负面因素干扰,例如高油价、中国需求不振及欧债问题.

现代制铁行销总监Ham Young-chul周四在路透矿业暨金属峰会说,季节性需求将有助于市场在第一季之后走出谷底.现代制铁隶属于现代汽车集团.

Ham Young-chul称该公司今年将提供300万吨钢铁给同集团的现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS),上年供应量为240万吨.

他表示,随着钢市从谷底反转,现代制铁考虑在4月将热轧钢卷的国内价格折扣每吨削减20,000-30,000韩元(17.62-26.42美元).

现代制铁原物料采购主管Shim Sang-cheol在峰会中表示,包括铁矿石及焦煤在内的原物料价格料将持稳或趋软一段时间,主要是因为中国需求不振.

Ham Young-chul表示,现代制铁目标是今年的粗钢及钢铁产品总产量能达到1,650万吨,超越去年的1,620万吨.(完)