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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 08:10 BJT

〔台湾货币市场〕3月30日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月30日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期1,914.5亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期7,623.6亿台币:

       03/31 1,594.00亿

       04/01 3,373.90亿

       04/02 2,582.70亿

       04/03 73.00亿

--公债本金到期及付息14亿台币:

       03/31 95甲3期6息 14.0000亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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