〔外汇期权〕欧元/美元现汇呈区间波动态势,隐含波动率仍承压--IFR

IFR伦敦3月29日电---欧元/美元期权波动率昨日来到三年期新低.在现汇陷入区间波动之下,各天期波动率仍承压,短天期现实波动率仍较低.

一周期欧元兑美元波动率在9.0%上方,一个月期波动率在周三底部9.0%的上方,三个月期波动率为9.9%,一年期波动率为11.5%.

欧元兑美元Delta值为0.25的一个月期风险逆转指标(RR)报0.8%,三个月期RR为1.45%,一年期RR为2.3%,偏向于欧元卖权.目前在此处相对持稳.

英镑兑美元波动率终于走软,与现汇区间走势及较低的实际波动率一致.一个月期波动率从7.9%跌至7.5%,一年期波动率从9.7%降至9.45%.

欧元兑英镑波动率寻获支撑--一个月期波动率位于近几年的低位6.7%.

澳元兑美元现汇走低,波动率曲线上扬,一个月期波动率从周二回撤低位10.4%升至10.9%,不过必须突破上周底部1.0336和障碍位1.0310-00,才会有更进一步的走势,因为投资人已经做多下档.

美元兑日圆波动率下滑,但日圆略微走强的基调限制了波动率的跌幅.一个月波动率今日交投于10.1-10.15%,一年期波动率报11.75%.(完)