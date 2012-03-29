〔外汇期权〕欧元/美元现汇呈区间波动态势,隐含波动率仍承压--IFR

香港个股：龙湖地产在中国发行30.4亿元人民币绿色债券，五年期利率4.4%
路透香港2月17日 - 中国房地产商--龙湖地产周五宣布，透过其间接附属公司作为发行人，在中国发行第一期规模为30.4亿元人民币的无担保绿色债券，其中五年期及七年期债券的票面利率分别为4.4%及4.67%。
IFR伦敦3月29日电---欧元/美元期权波动率昨日来到三年期新低.在现汇陷入区间波动之下,各天期波动率仍承压,短天期现实波动率仍较低.
一周期欧元兑美元波动率在9.0%上方,一个月期波动率在周三底部9.0%的上方,三个月期波动率为9.9%,一年期波动率为11.5%.
欧元兑美元Delta值为0.25的一个月期风险逆转指标(RR)报0.8%,三个月期RR为1.45%,一年期RR为2.3%,偏向于欧元卖权.目前在此处相对持稳.
英镑兑美元波动率终于走软,与现汇区间走势及较低的实际波动率一致.一个月期波动率从7.9%跌至7.5%,一年期波动率从9.7%降至9.45%.
欧元兑英镑波动率寻获支撑--一个月期波动率位于近几年的低位6.7%.
澳元兑美元现汇走低,波动率曲线上扬,一个月期波动率从周二回撤低位10.4%升至10.9%,不过必须突破上周底部1.0336和障碍位1.0310-00,才会有更进一步的走势,因为投资人已经做多下档.
美元兑日圆波动率下滑,但日圆略微走强的基调限制了波动率的跌幅.一个月波动率今日交投于10.1-10.15%,一年期波动率报11.75%.(完)
--编译 李婷仪;审校 王洋
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