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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 16:28 BJT

〔台股业绩〕仁宝2011年全年净利110.15亿台币,低于市场预估

路透台北3月30日电---全球笔记型电脑制造大厂--台湾仁宝(2324.TW)周五公布,2011年全年净利为110.15亿台币,低于市场预估的121.5亿.

路透据仁宝公告的2011年全年财务数字计算,第四季净利为21.25亿台币,较第三季的21.1亿微幅成长0.7%,较2010年第四季的44.7亿则是大幅衰退52.5%.

据汤森路透I/B/E/S,七位分析师原先预估仁宝第四季获利30.1亿.对于2011年全年16位分析师平均预估为净利121.5亿.

仁宝今日收低0.9%,报33.2台币;大盘加权股价指数.TWII则收高0.77%.(完)

参看相关细节,可点选仁宝科技网站,网址为(www.compal.com/)

参看仁宝相关新闻,请点选[2324.TW-CMN]

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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