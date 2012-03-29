〔两岸金融〕台湾中寿指与建行合资的建信人寿五年内可望成前五大寿险

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透台北3月29日电---台湾寿险业者--中国人寿(2823.TW)周四称,与中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)于大陆合资设立的建信人寿,已将中国省级分支机构扩增至六个,五年内可望成为大陆前五大寿险公司及第一大银行保险品牌.
中寿新闻稿引述董事长王铭阳称,建信人寿除原先上海、广东、江苏等三个营业据点外,在半年间完成北京、山东两家省级分公司设立及营业,另获准青岛分公司的筹设许可,目前建信人寿已有六个省级分支机构.
王铭阳也期待,建信人寿在五年内成为大陆前五大寿险公司及第一大银行保险品牌,10年内可成为中国大陆前三大人寿保险公司.
中寿并公布2011年新契约保费达917亿台币,较上年成长37%,税后净利达42.1亿台币,创成立48年以来的历史新高.中寿今年并计划在台湾增员3,100名.
中寿与新光人寿为首批获得中国证监会核准合格境外机构投资者(QFII)资格的台资寿险公司.[ID:nST0414604]
中寿周四股价收跌3.77%,报28.1台币,台股加权指数.TWII则下跌2.06%.(完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/丁淑琴
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
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