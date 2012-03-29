〔两岸金融〕台湾中寿指与建行合资的建信人寿五年内可望成前五大寿险

路透台北3月29日电---台湾寿险业者--中国人寿(2823.TW)周四称,与中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)于大陆合资设立的建信人寿,已将中国省级分支机构扩增至六个,五年内可望成为大陆前五大寿险公司及第一大银行保险品牌.

中寿新闻稿引述董事长王铭阳称,建信人寿除原先上海、广东、江苏等三个营业据点外,在半年间完成北京、山东两家省级分公司设立及营业,另获准青岛分公司的筹设许可,目前建信人寿已有六个省级分支机构.

王铭阳也期待,建信人寿在五年内成为大陆前五大寿险公司及第一大银行保险品牌,10年内可成为中国大陆前三大人寿保险公司.

中寿并公布2011年新契约保费达917亿台币,较上年成长37%,税后净利达42.1亿台币,创成立48年以来的历史新高.中寿今年并计划在台湾增员3,100名.

中寿与新光人寿为首批获得中国证监会核准合格境外机构投资者(QFII)资格的台资寿险公司.[ID:nST0414604]

中寿周四股价收跌3.77%,报28.1台币,台股加权指数.TWII则下跌2.06%.(完)