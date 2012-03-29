《企业看点》--3月29日财务活动报导摘要(更新版)

(新增前两则)

路透3月29日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 荷兰当地媒体报导,荷兰电器商飞利浦(PHG.AS)将其荷兰南部高科技园区以4.50亿欧元售予荷兰企业家Marcel Boekhoorn.[ID:nL6E8ET0OF]

* 报纸Mint引述消息人士称,连锁医院Fortis Healthcare India (FOHE.NS)正与私募股权投资公司凯雷集团CYL.UL和TPG Capital India洽谈出脱15-20%持股.[ID:nL3E8ET1SS]

* 华尔街日报援引两位熟悉情况的消息人士报导称,全球第二大购物中心所有者WestfieldWDC.AX准备将位于美国的七家商场出售给Starwood Capital Group,价格为约10亿美元.[ID:nL3E8ES7TX].(完)