〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,台股重挫但外资并未明显汇出

路透台北3月29日电---台币兑美元TWD=TP周四微幅收跌1.2分,尽管此前传出政府将讨论资本利得税议案,引发台股重挫逾百点,但外资并未明显汇出,加上出口商在季底有实质抛汇需求,故台币多数时间仅在狭幅区间来回抛补.

汇银人士指出,台股下挫逾2%但外资却小幅买超,多数亚币亦在区间整理,台北汇市中外资买卖皆有.

不过,台北及元太外汇经纪公司全日成交量萎缩至不到10亿美元,缺乏量能带动下,料台币短线不脱29.50-29.60元,静待更多美国经济数据给予指引.

"台股掉那么多,结果台币还强在这里,唉...就继续无聊在这边做."一位大型金控交易人士称.

台湾股市周四收盘下暴跌2.06%至7,872.66点,单日百分比跌幅为逾三个月来最大;外资及陆资在台股买超20.62亿台币,为连续第三日买超,上交易日为买超29.99亿.[ID:nST0446616]

印度卢比INR=IN 周四下滑,领跌新兴亚洲货币,因担心提议中针对资金流入课税的税法影响;美国经济数据疲软,令投资者在季末减少对风险资产的押注..[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.582 29.570 29.410-29.582 29.580 5.68 6.79

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.553 29.541 29.552-29.571 29.565 3.74 3.52

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.025/-0.010

美元/台币六个月期 -0.140/-0.110 -0.165/-0.145

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